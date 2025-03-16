Поддержка президента Сербии Вучича значительно упала 3 16.03.2025, 18:03

Александар Вучич

Более 50% сербов ему не доверяют.

В Сербии опросы общественного мнения продемонстрировали, что поддержка президента страны Александара Вучича и его политсилы — «Сербской прогрессивной партии» — значительно снизилась.

Об этом 16 марта сообщило издание Financial Times.

55% респондентов не доверяют Вучичу, и только треть сербских респондентов одобряют его лидерство.

«Мы согласились, что для режима пришло время закончиться, потому что только после такого возможна достойная жизнь», — сказала изданию студентка из Белграда Анджела Радоевич.

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