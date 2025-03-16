Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ1
- 16.03.2025, 18:33
- 1,392
Им стал генерал-майор Гнатов.
Генерал-майор Андрей Гнатов назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. До этого он занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.
О назначении 16 марта сообщили на официальных страницах Генштаба. Отмечается, что он осуществлен «в целях улучшения качества управления войсками».
Гнатов был назначен в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского № 170/2025.
Также глава украинского государства подписал указ об увольнении бывшего начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Он занимал этот пост более года – с февраля 2024-го.
Баргилевич продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны.