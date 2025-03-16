закрыть
16 марта 2025, воскресенье, 18:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

1
  • 16.03.2025, 18:33
  • 1,392
Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

Им стал генерал-майор Гнатов.

Генерал-майор Андрей Гнатов назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. До этого он занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

О назначении 16 марта сообщили на официальных страницах Генштаба. Отмечается, что он осуществлен «в целях улучшения качества управления войсками».

Гнатов был назначен в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского № 170/2025.

Также глава украинского государства подписал указ об увольнении бывшего начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Он занимал этот пост более года – с февраля 2024-го.

Баргилевич продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич