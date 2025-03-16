В Европе обсуждают возвращение к обязательной службе в армии 1 16.03.2025, 18:51

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«За» выступают французы и немцы.

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года застало Европу врасплох. Опасения по поводу прочности НАТО возросли еще больше после того, как президент США Дональд Трамп поставил под сомнение свою приверженность статье 5 - пункту о взаимной обороне в случае нападения на одного из членов Альянса. Теперь европейские страны обсуждают возвращение к воинской повинности, сообщает France 24.

Отмечается, что сдвиг Трампа в сторону более примирительного подхода к Кремлю вызвал тревогу в Европе. В это же время европейские лидеры признают, что угроза российской агрессии реальна, особенно сейчас.

«Сегодня российские вооруженные силы больше и лучше, чем 24 февраля 2022 года. У россиян есть враждебные намерения в отношении стран Балтии и восточного фланга ЕС», - рассказал журналистам научный сотрудник Института политических наук (IPW) Гейдельбергского университета Александр Бурилков.

Согласно исследованию, проведенном экспертом в соавторстве с аналитическим центром Bruegel и Кильским институтом, для сдерживания России в случае нападения Европе может понадобиться еще 300 000 военнослужащих в дополнение к 1,47 миллионам военных, которые уже находятся на службе.

«Призыв в армию должен сыграть свою роль при любом таком большом количестве новых войск», - подчеркнул Бурилков.

В издании подчеркнули, что европейские страны стремятся увеличить свои расходы на оборону. В это же время некоторые страны, включая Францию и Великобританию, испытывают трудности с набором и удержанием военнослужащих.

Ipsos-CESI недавно провела опрос среди французов о том, как они относятся к восстановлению военной службы. Выяснилось, что 86% жителей страны поддерживают эту идею. Также 53% респондентов ответили, что не против восстановления обязательной срочной службы.

Согласно опросу YouGov, 58% жителей Германии поддерживают обязательную военную службу. Мнения итальянцев и британцев разделились, а 53% испанцев выступили против такой инициативы.

В издании напомнили, что после «холодной войны» многие европейские страны отменили обязательный призыв в армию. Только Греция, Кипр, Австрия, Швейцария, Дания, Эстония, Финляндия, Норвегия и Турция никогда не приостанавливали его.

Литва вернула призыв в армию в 2015 году, через год после того, как Россия аннексировала Крым. Швеция последовала этому примеру в 2017 году, а Латвия - в 2023 году.

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