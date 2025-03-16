Наталья Радина: За вашу и нашу cвободу! 4 16.03.2025, 19:09

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Главный редактор сайта Charter97.org выразила солидарность с журналистами радио «Свобода» и «Голоса Америки».

США прекращают финансирование радио «Свобода» (RLE/RL) и «Голоса Америки». Это произошло после того, как президент Дональд Трамп издал указ о сокращении семи федеральных агентств.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина высказалась в поддержку коллег:

— В связи с закрытием радио «Свобода» я сегодня думаю прежде всего о двух его сотрудниках из Белорусской редакции — Игоре Корнее и Игоре Лосике, которые находятся в тюрьмах в Беларуси. Представляю, как начальники и охранники колоний, в которых они сидят, со злорадством им сообщают, что их радиостанция, за работу на которую они попали в заключение, закрыта указом президента США. И понимаю, какие шок и отчаяние они испытывают.

Когда я сама сидела в тюрьме КГБ, для меня самым страшным был не арест и не предъявление обвинения по 293 статье УК (до 15 лет лишения свободы). Самым страшным было, что после моего ареста и разгрома редакции в Минске, сайт «Хартия’97» перестал работать. И какое же счастье я испытала, когда следователь КГБ, видимо, желая создать доверительную атмосферу, проговорился, сказав: «Без вас, Наталья Валентиновна, сайт не такой, как прежде». Так я узнала, что часть коллег смогла выехать и сайт продолжил работу. Это стало для меня таким облегчением!

Сегодня же я хочу выразить солидарность со всеми коллегами радио «Свобода» и «Голоса Америки», которым сейчас очень и очень трудно. Мы все, независимые журналисты, долгие годы своей неблагодарной работы проходим через различные испытания: тюрьмы, вынужденную эмиграцию, постоянный дефицит финансирования. Сейчас особенно трудное время. Но, я уверена, что и это пройдет. Важно всегда помнить, что мы делаем очень нужное дело. И поддержка этому делу будет, пока живо стремление людей к свободе. А это стремление будет всегда.

За вашу и нашу Свободу!

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