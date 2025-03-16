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США ликвидировали нескольких главарей хуситов

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  • 16.03.2025, 19:17
  • 1,870
США ликвидировали нескольких главарей хуситов

Советник Трампа по нацбезопасности поделился деталями ударов по Йемену.

США нанесли масштабные авиаудары по хуситам в Йемене за их атаки на корабли в Красном море. Вашингтон ликвидировал нескольких лидеров поддерживаемых Ираном хуситов.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц, сообщает ABC News.

Представитель Белого дома отметил, что последние удары отличается от бесчисленных атак, которые были нанесены во времена бывшего президента США Джо Байдена.

«Это был подавляющий ответ, который фактически был нацелен на нескольких лидеров хуситов, уничтожив их. И разница здесь в том, что, во-первых, мы преследуем руководство хуситов, а во-вторых, возлагаем ответственность на Иран», — сказал Уолц.

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