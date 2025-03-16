The Independent: Украина определила «красные линии» 5 16.03.2025, 19:33

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В Киеве не верят, что Путин пойдет на перемирие.

Украина обозначила несколько «красных линий», которые Киев считает обязательными для любого соглашения о прекращении огня, пишет британская газета The Independent, поговорившая с украинскими источниками.

Среди обязательных условий для перемирия — отказ от уступки дополнительной территории, возвращение вывезенных в Россию детей и пленных, а также международные гарантии безопасности.

Территориальные уступки, как говорил госсекретарь США Марко Рубио, обсуждались на встрече представителей Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии 11 марта. Источники The Independent среди украинских чиновников сообщили, что в Киеве смирились с заморозкой нынешней линии фронта и тем, что часть территории останется под контролем России при прекращении огня, но не готовы уступать дополнительную территорию.

«Неразумно требовать полной передачи, например, Запорожья или Херсона — это звучит для нас как полная чушь», — сказал один из собеседников издания. По словам источников, судьба территории, которую заняла Россия с момента вторжения в 2022 году, еще не решена:

«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть ее дипломатическим путем»

Другие ключевые требования Киева, как пишет The Independent, — возвращение вывезенных в Россию детей (по оценкам Киева, их число достигает 20 тысяч), военнопленных и гражданских лиц, а также международные гарантии безопасности для Украины в случае нарушения Россией соглашения о прекращении огня.

При этом украинские чиновники, говорившие с журналистами, почти не верят в то, что Россия согласится на приемлемое перемирие.

«Путин играет в игры. Мы сделали сильный ход — теперь его очередь. Мы доказали, что мы адекватны, мы хотим мира; если Россия не согласится, весь мир увидит, что они лжецы, — цитирует издание слова украинских источников. — Мы не хотим, чтобы наши дети тоже сражались».

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