В многоэтажку в Бресте забралась ондатра

В многоэтажку в Бресте забралась ондатра2
- 16.03.2025, 19:43
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Местные жители рискнули сами достать ее.
В колодце одной из многоэтажек Бреста 16 марта нашли ондатру, сообщает «Виртуальный Брест».
Неожиданную гостью заметили в доме по улице Солнечной. Местные жители рискнули сами достать ее, вооружившись ведром, а затем передали специалистам, которые пообещали отвезти ее и выпустить в реку подальше.
Между тем зоологи предупреждают, что пытаться подходить к ондатре опасно, она в большинстве случаев попробует укусить. Это связано с тем, что если ондатру загоняют в угол, она, как и любой грызун, чтобы защититься, нападает. Укус опасен тем, что у животного может быть бешенство.
По данным экспертов, есть один признак, который говорит о том, что животное собирается напасть, и если знать его, то можно избежать нападения. В частности, это сильный скрежет зубами. Дело в том, что когда ондатра раздражена и хочет подать сигнал, чтобы ее не трогали, она начинает очень интенсивно двигать нижней челюстью, в итоге слышится будто она скрипит зубами.