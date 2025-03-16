Япония собралась разместить ракеты большой дальности вблизи Китая
- 16.03.2025, 19:57
Ракеты Type-12 могут появиться на острове Кюсю.
Япония рассматривает возможность размещения дальнобойных ракет Type-12 на юго-западном острове Кюсю с марта 2026 года, сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.
Речь идет о модернизированной версии противокорабельных снарядов с радиусом поражения около 1000 км. По словам источников, развертывание будет направлено на укрепление безопасности гряды Нансэй. Эти острова имеют стратегическое значение из-за близости к Тайваню, который находится под угрозой вторжения Китая.
Type-12 могут разместить в гарнизонах полка зенитных ракетных комплексов Сухопутных сил самообороны в Юфу (префектура Оита) и в городе Кумамото. Собеседники издания отмечают, что эти снаряды должны обеспечить стране «возможность нанесения ответного удара» в случае возникновения чрезвычайной ситуации. При развертывании на Кюсю в зоне досягаемости японских сил окажутся прибрежные районы Северной Кореи и Китая. Однако власти сталкиваются с сопротивлением местных жителей, которые опасаются, что такой шаг сделает их районы мишенью для потенциального противника.
О том, что Япония собирается принять на вооружение более 1000 крылатых ракет большой дальности и модифицировать Type-12 в связи с ростом напряженности в регионе, сообщалось еще в августе 2022 года. А в декабре правительство страны утвердило новую стратегию нацбезопасности, в которой говорится о праве наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Документ также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП.