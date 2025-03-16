закрыть
16 марта 2025, воскресенье, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Япония собралась разместить ракеты большой дальности вблизи Китая

  • 16.03.2025, 19:57
Япония собралась разместить ракеты большой дальности вблизи Китая

Ракеты Type-12 могут появиться на острове Кюсю.

Япония рассматривает возможность размещения дальнобойных ракет Type-12 на юго-западном острове Кюсю с марта 2026 года, сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве. 

Речь идет о модернизированной версии противокорабельных снарядов с радиусом поражения около 1000 км. По словам источников, развертывание будет направлено на укрепление безопасности гряды Нансэй. Эти острова имеют стратегическое значение из-за близости к Тайваню, который находится под угрозой вторжения Китая.

Type-12 могут разместить в гарнизонах полка зенитных ракетных комплексов Сухопутных сил самообороны в Юфу (префектура Оита) и в городе Кумамото. Собеседники издания отмечают, что эти снаряды должны обеспечить стране «возможность нанесения ответного удара» в случае возникновения чрезвычайной ситуации. При развертывании на Кюсю в зоне досягаемости японских сил окажутся прибрежные районы Северной Кореи и Китая. Однако власти сталкиваются с сопротивлением местных жителей, которые опасаются, что такой шаг сделает их районы мишенью для потенциального противника.

О том, что Япония собирается принять на вооружение более 1000 крылатых ракет большой дальности и модифицировать Type-12 в связи с ростом напряженности в регионе, сообщалось еще в августе 2022 года. А в декабре правительство страны утвердило новую стратегию нацбезопасности, в которой говорится о праве наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Документ также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич