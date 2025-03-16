В Румынии к выборам не допустили еще одного антиукраинского политика 1 16.03.2025, 20:16

Шошоака хвалила Чаушеску и призывала аннексировать украинские территории.

Центральное избирательное бюро Румынии в субботу не допустило к участию в президентских выборах скандального лидера партии SOS Диану Шошоаке.

Об этом сообщает Digi24.

За отклонение кандидатуры Шошоаке проголосовали 10 членов Бюро, а за принятие – 3.

Сама Шошоаке отреагировал на решение по ее кандидатуре сообщением в Facebook, процитировав крылатое латинское выражение «Ad augusta per angusta», что означает «высоких целей достигают, преодолев большие трудности».

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

В марте 2023 года она подавала законопроект, в котором предлагала денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом и аннексировать территории, которые считает «исторически» румынскими, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Болград, Измаил), историческую область Мармарош и остров Змеиный.

Также она привлекла внимание тем, что похвалила румынского диктатора Чаушеску.

Ранее Конституционный суд (КС) Румынии отказал ультраправому пророссийскому политику Кэлину Джорджеску в участии в повторных выборах президента страны.

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