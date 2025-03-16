закрыть
16 марта 2025, воскресенье, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Румынии к выборам не допустили еще одного антиукраинского политика

1
  • 16.03.2025, 20:16
В Румынии к выборам не допустили еще одного антиукраинского политика

Шошоака хвалила Чаушеску и призывала аннексировать украинские территории.

Центральное избирательное бюро Румынии в субботу не допустило к участию в президентских выборах скандального лидера партии SOS Диану Шошоаке.

Об этом сообщает Digi24.

За отклонение кандидатуры Шошоаке проголосовали 10 членов Бюро, а за принятие – 3.

Сама Шошоаке отреагировал на решение по ее кандидатуре сообщением в Facebook, процитировав крылатое латинское выражение «Ad augusta per angusta», что означает «высоких целей достигают, преодолев большие трудности».

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

В марте 2023 года она подавала законопроект, в котором предлагала денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом и аннексировать территории, которые считает «исторически» румынскими, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Болград, Измаил), историческую область Мармарош и остров Змеиный.

Также она привлекла внимание тем, что похвалила румынского диктатора Чаушеску.

Ранее Конституционный суд (КС) Румынии отказал ультраправому пророссийскому политику Кэлину Джорджеску в участии в повторных выборах президента страны.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич