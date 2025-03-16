Трамп должен сделать выбор
- Александр Морозов
- 16.03.2025, 20:22
- 1,024
Теперь Киев находится в сильном положении.
Путин ответил «нет» на предложение о 30-дневном прекращении огня без предварительных условий. Он намерен затянуть ситуацию в обсуждение предварительных условий. Это полностью меняет исходную идею Трампа.
Киев находится в сильном положении: поскольку он на старте согласился с предложением «без предварительных условий», т.е. продемонстрировал готовность к миру – и теперь может со своей стороны выдвинуть предварительные условия.
Трамп должен сделать выбор: либо сейчас сказать, что ответ Путина неискренен и направлен не на мир, а на слом схемы переговоров; либо втянуться в переговорный процесс с Путиным.
Если второе – то Путин замотает Трампа в бесконечных консультационных группах по условиям прекращения огня.
Александр Морозов, «Фейсбук»