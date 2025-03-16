закрыть
16 марта 2025, воскресенье, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Когда в Беларусь вернется весна?

  • 16.03.2025, 20:34
  • 2,114
Когда в Беларусь вернется весна?

Прогноз погоды на новую рабочую неделю.

То, что мы назвали возвращением зимы, на языке синоптиков не что иное, как типичный март. Именно так они характеризуют установившуюся на этой неделе погоду с ночными заморозками. Правда, синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ успокоил белорусов: похолодание будет недолгим.

В начале недели температура ночью будет от −1 до −6 °C. В понедельник, 17 марта, днем — около 0 °C, во вторник, 18 марта, уже от +1 до +6 °C.

В среду, 19 марта, ночью будет немного теплее — −2...+2 °C, днем температура поднимется от +3 до +8°C.

А уже во второй половине недели к нам снова вернется тепло: днем в четверг, 20 марта, будет от +7 до +10 °C, в пятницу, 21 марта, до +9 °C. Ко всему этому обойдется еще и без осадков.

В выходные ночью будет от +2 до +6 °C, в середине дня в субботу до +13 °C, в воскресенье от +11 до +14 °C.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич