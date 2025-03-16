Когда в Беларусь вернется весна? 16.03.2025, 20:34

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Прогноз погоды на новую рабочую неделю.

То, что мы назвали возвращением зимы, на языке синоптиков не что иное, как типичный март. Именно так они характеризуют установившуюся на этой неделе погоду с ночными заморозками. Правда, синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ успокоил белорусов: похолодание будет недолгим.

В начале недели температура ночью будет от −1 до −6 °C. В понедельник, 17 марта, днем — около 0 °C, во вторник, 18 марта, уже от +1 до +6 °C.

В среду, 19 марта, ночью будет немного теплее — −2...+2 °C, днем температура поднимется от +3 до +8°C.

А уже во второй половине недели к нам снова вернется тепло: днем в четверг, 20 марта, будет от +7 до +10 °C, в пятницу, 21 марта, до +9 °C. Ко всему этому обойдется еще и без осадков.

В выходные ночью будет от +2 до +6 °C, в середине дня в субботу до +13 °C, в воскресенье от +11 до +14 °C.

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