Необычное поведение зубров попало на скрытую камеру 16.03.2025, 20:51

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Фотофакт из Припятского нацпарка.

Жизнь зубров по большей части тихая и размеренная. Животные не прыгают каждый день.

Для активных игр нужно много калорий, а зубры экономят энергию и берегут ноги. Однако бывает, когда животные активны.

«На кадрах они, скорее всего, взволнованы переходом после завтрака на поле. И такой темп задал вожак стада, поднимаясь из низины в крутую горку», – уточнили специалисты Припятского Национального парка.

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