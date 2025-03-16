Необычное поведение зубров попало на скрытую камеру
- 16.03.2025, 20:51
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Фотофакт из Припятского нацпарка.
Жизнь зубров по большей части тихая и размеренная. Животные не прыгают каждый день.
Для активных игр нужно много калорий, а зубры экономят энергию и берегут ноги. Однако бывает, когда животные активны.
«На кадрах они, скорее всего, взволнованы переходом после завтрака на поле. И такой темп задал вожак стада, поднимаясь из низины в крутую горку», – уточнили специалисты Припятского Национального парка.