Африканская сумчатая крыса Каролина спасла тысячи жизней

Африканская сумчатая крыса Каролина спасла тысячи жизней1
- 16.03.2025, 21:47
- 1,678
Теперь она уходит на пенсию.
На протяжении 7 лет африканская гигантская сумчатая крыса (cricetomys gambianus) Каролина трудилась с понедельника по пятницу. Уникальное обоняние помогло ей выявить более 3000 случаев туберкулеза. Теперь Каролина, спасшая множество жизней, выходит на заслуженную пенсию, пишет «Нож».
Представители ее вида — это не «зловредные грызуны», а спокойные животные, хорошо поддающиеся дрессировке и способные работать до семи-восьми лет подряд. Природа наградила их таким мощным обонянием, что крысы могут обнаружить пол-капли хлора в пространстве размером с 20 олимпийских бассейнов.
За все свое время работы Каролина доказала, что может проверить 100 образцов мокроты на туберкулез за 20 минут — это намного быстрее, чем лабораторная диагностика. Как итог, животное подключали к группе из 40 крыс, принадлежащих некоммерческой организации APOPO, которая помогает бороться с эпидемией туберкулеза в Танзании и Эфиопии.
Теперь постаревшая Каролина благополучно вышла на пенсию и живет на свежем воздухе в большом затененном вольере со своим другом Гилбертом. Гилберт тоже пенсионер.
«Я в шутку называю это нашей Флоридой, потому что это что-то вроде маленького пенсионного сообщества. Некоторые члены команды каждую неделю посвящают себя созданию новых игрушек для них, просто чтобы поддерживать их активность и вовлеченность», — рассказала Синди Фаст, глава отдела подготовки APOPO, специалист по поведению грызунов.