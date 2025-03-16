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ВСУ нанесли ракетный удар по кадыровцам в Брянской области

  • 16.03.2025, 22:22
  • 3,506
ВСУ нанесли ракетный удар по кадыровцам в Брянской области

Об этом свидетельствует перехват ГУР.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по месту базирования российских военных в Брянской области. О последствиях атаки свидетельствует перехваченный разговор россиян.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По словам женщины, которая рассказывала о происшествии, среди пострадавших — много кадыровцев. Некоторые погибли под завалами, а те, кто выжил, получили тяжелые ранения.

«Шестерых привезли раненых, двое в тяжелом состоянии, с большой потерей крови», — сообщает она.

Также женщина рассказывает, что удар произошел в тот момент, когда военные отдыхали, поэтому большинство из них были без бронежилетов и защиты.

«Ракета, представь себе, а они еще и отдыхали. Один только парень был в бронежилете. Чеченцы, в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год», — говорит она.

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