ВСУ нанесли ракетный удар по кадыровцам в Брянской области
- 16.03.2025, 22:22
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Об этом свидетельствует перехват ГУР.
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по месту базирования российских военных в Брянской области. О последствиях атаки свидетельствует перехваченный разговор россиян.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
По словам женщины, которая рассказывала о происшествии, среди пострадавших — много кадыровцев. Некоторые погибли под завалами, а те, кто выжил, получили тяжелые ранения.
«Шестерых привезли раненых, двое в тяжелом состоянии, с большой потерей крови», — сообщает она.
Также женщина рассказывает, что удар произошел в тот момент, когда военные отдыхали, поэтому большинство из них были без бронежилетов и защиты.
«Ракета, представь себе, а они еще и отдыхали. Один только парень был в бронежилете. Чеченцы, в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год», — говорит она.