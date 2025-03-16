По Минску ездит авто со странным названием 2 16.03.2025, 22:33

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Фотофакт.

В Минске заметили автомобиль с необычным названием — Lamborgeely, пишет av.by.

В авто узнается отечественный Belgee X50, но вместо привычной выпуклой надписи на крышке багажника здесь красуется наклейка Lamborgeely.

Владельцы X50 нередко занимаются ребрендингом своих кроссоверов. Правда, в основном значок BG меняют на более привычную эмблему Geely. Как пишут в профильных чатах, все надписи легко удаляются при помощи строительного фена.

Не могут ли такие изменения повлиять на гарантию? В сервисном центре «Джили Центр Минск» сказали, что просто добавление наклеек и шильдиков никаких последствий не влечет. Другое дело, если для этого потребовалось вмешательство в электронику (например, самовольно установлена подсветка логотипа).

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