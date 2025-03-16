закрыть
16 марта 2025, воскресенье, 23:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

По Минску ездит авто со странным названием

2
  • 16.03.2025, 22:33
  • 3,508
По Минску ездит авто со странным названием

Фотофакт.

В Минске заметили автомобиль с необычным названием — Lamborgeely, пишет av.by.

В авто узнается отечественный Belgee X50, но вместо привычной выпуклой надписи на крышке багажника здесь красуется наклейка Lamborgeely.

Владельцы X50 нередко занимаются ребрендингом своих кроссоверов. Правда, в основном значок BG меняют на более привычную эмблему Geely. Как пишут в профильных чатах, все надписи легко удаляются при помощи строительного фена.

Не могут ли такие изменения повлиять на гарантию? В сервисном центре «Джили Центр Минск» сказали, что просто добавление наклеек и шильдиков никаких последствий не влечет. Другое дело, если для этого потребовалось вмешательство в электронику (например, самовольно установлена подсветка логотипа).

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич