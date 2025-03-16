В Ватикане впервые показали фото Папы Римского после госпитализации 16.03.2025, 22:55

Ранее у понтифика диагностировали двустороннюю пневмонию.

В начале февраля Папа Римский Франциск был госпитализирован в больницу. Сегодня, 16 марта, впервые с момента попадания в больницу в сети появились фото понтифика.

Об этом сообщает Vatican News.

Пресс-служба опубликовала фотографию Папы Франциска во время молитвы после сослужения Евхаристии сегодня утром. Это первый снимок, появившийся после госпитализации Папы Римского 14 февраля.

Папа Римский Франциск

Фото: x.com/VaticanNews

Напомним, что Папа Римский был госпитализирован в больницу еще в феврале, поскольку у него подозревали бронхит. В частности 9 февраля Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это тем, что у него появились проблемы с дыханием на фоне приступа бронхита. Позже его госпитализировали.

После госпитализации выяснилось, что у Папы Римского двусторонняя пневмония. Компьютерная томография грудной клетки выявила сложную ситуацию, которая требует дальнейшей фармакологической терапии.

1 марта его даже перевели на искусственную вентиляцию легких, ведь состояние дыхательной системы Папы Франциска ухудшилось после изолированного бронхоспазма.

Однако уже на следующий день пресс-служба Ватикана сообщила, что ночь для Папы Римского прошла спокойно и состояние его здоровья остается стабильным.

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