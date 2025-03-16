Что известно о новом главе Генштаба ВСУ 16.03.2025, 23:25

начальник Генерального штаба Андрей Гнатов

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Морпех, который не изменил присяге.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генерального штаба ВСУ. Им стал генерал-майор Андрей Гнатов.

«РБК-Украина» рассказывает, что о нем известно.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Гнатов, который имеет более 27 лет военного опыта, ранее командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования «Восток» и Объединенными силами Вооруженных Сил Украины.

Известно, что Андрей Гнатов родился в Украине и получил военное образование в Харьковском институте танковых войск. Свою службу начал в батальоне морской пехоты, который базировался в Крыму.

После оккупации полуострова Россией он не изменил присяге и переехал на материковую часть Украины, продолжив свою военную карьеру.

В 2016 году он стал начальником штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, а уже через два года возглавил ее. Гнатов командовал бригадой до 2021 года. Во время АТО и ООС он активно участвовал в борьбе с российской агрессией.

С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Гнатов возглавил группировку войск «Приморье» и сыграл ключевую роль в отражении российских атак на юг Украины. Его стратегия помогла восстановить контроль над несколькими населенными пунктами Херсонской области и остановить наступление врага.

В июне 2022 года за достижения в оборонительных операциях он получил звание бригадного генерала.

За свою службу Гнатов был награжден орденом Богдана Хмельницкого, Крестом боевых заслуг и другими государственными наградами.

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