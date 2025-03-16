Пункт пропуска на границе с Латвией снова открыт
- 16.03.2025, 23:17
«Григоровщина» была закрыта около девяти часов.
Латвия возобновила движение в погранпереходе «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»), сообщили в Государственном пограничном комитете.
Сотрудники латвийского пункта пропуска возобновили оформление транспорта в обоих направлениях в 22.40 по минскому времени.
«Граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу по данному маршруту, были вынуждены ожидать выезда в Латвию около 9-ти часов», — отметили в ГПК.
В настоящее время выезда в Латвию ожидают более 40 легковых автомобилей.
Движение транспорта через «Григоровщину» было приостановлено 16 марта с 14.00 как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны.
«Латвийской стороной выставлены специальные заградительные щиты», — рассказывали в Государственном таможенном комитете.
Что стало поводом для остановки движения официальные ведомства и СМИ Латвии не сообщали. Предположительно, это произошло после того, что группа нелегалов на велосипедах пыталась проехать в Латвию из Беларуси.