Пункт пропуска на границе с Латвией снова открыт 16.03.2025, 23:17

«Григоровщина» была закрыта около девяти часов.

Латвия возобновила движение в погранпереходе «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»), сообщили в Государственном пограничном комитете.

Сотрудники латвийского пункта пропуска возобновили оформление транспорта в обоих направлениях в 22.40 по минскому времени.

«Граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу по данному маршруту, были вынуждены ожидать выезда в Латвию около 9-ти часов», — отметили в ГПК.

В настоящее время выезда в Латвию ожидают более 40 легковых автомобилей.

Движение транспорта через «Григоровщину» было приостановлено 16 марта с 14.00 как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны.

«Латвийской стороной выставлены специальные заградительные щиты», — рассказывали в Государственном таможенном комитете.

Что стало поводом для остановки движения официальные ведомства и СМИ Латвии не сообщали. Предположительно, это произошло после того, что группа нелегалов на велосипедах пыталась проехать в Латвию из Беларуси.

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