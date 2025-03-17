Какие люди! Алексей Мазартов

17.03.2025, 7:00

Чем грозит белорусскому рублю смена главы Нацбанка

В понедельник 10 марта Александр Лукашенко закончил формирование правительства. Сменил премьер-министра Романа Головченко на председателя Минского облисполкома Александра Турчина, а главу Нацбанка - на уже бывшего премьер-министра Романа Головченко.

И если смены премьер-министра белорусская экономика, скорее всего, не заметит, то замену главы Нацбанка мы все можем почувствовать.

Не только потому, что Павел Каллаур был последние десять лет личным гарантом белорусской финансовой стабильности. Главное, что это назначение главой Нацбанка бывшего премьер-министра означает изменение роли Нацбанка в белорусской экономике.

«Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка, банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы некоторые вопросы в нашей экономике, которые касаются ее финансирования», - сказал Александр Лукашенко.

Жесткая денежная политика Нацбанка спасла белорусскую финансовую стабильность после начала войны и введения санкций. Но сейчас эта жесткая денежная политика категорически противоречит планам властей. Потому что план властей, я напомню, состоит в том, чтобы обеспечить рост экономики не меньше чем на 4 процента. А обстоятельства для того чтобы выполнить эти планы, очень неблагоприятные.

Последние два года белорусской экономике было куда расти. Белорусская экономика росла в основном наружу и в основном на российский рынок. Но спрос на российском рынке падает. А альтернативу российскому рынку, несмотря на все усилий властей, найти не получилось.

И если расти наружу белорусской экономике некуда, то это значит, что она должна расти внутрь. То есть, обеспечивать эти параметры роста за счет стимулирования внутреннего спроса и за счет внутренних инвестиций. А для этого нужны деньги.

Когда чиновники говорят, что банки должны больше участвовать в экономике, это значит простую вещь. Это значит, что банки должны давать больше денег. Должны снижать ставки, должны смягчать условия кредитования. Должно быть больше кредитов и для предприятий, чтобы они могли увеличивать объемы выпуска и для населения, чтобы населению было за что покупать.

«Конечно у меня есть определенные задумки, что нужно сделать для того, чтобы банковскую систему еще больше мобилизовать», - сказал Роман Головченко.

При этом нельзя сказать, что банки мало мобилизованы, и что они дают мало кредитов. За прошлый год долги предприятий перед банками выросли на 20 процентов, долги населения - на 22 процента. На 1 февраля эти долги поставили очередной исторический рекорд. Внутренний спрос в Беларуси за прошлый год вырос на 12 процентов.

Нацбанк давно уже пытался ограничить хотя бы потребительское кредитование. Потому что бездумный поток кредитов плохо влияет на финансовую стабильность. Ценовое регулирование еще не успели даже отменить, а инфляция в Беларуси уже начала разгоняться.

По итогам февраля рост цен в годовом выражении оказался выше не только ожиданий, но и выше прошлого года. Потому что ожидания были, что он будет ниже. Но инфляция на 1 марта составила 5,6%, а на конец года она была 5,2. И при этом правительство обещало, что за год рост цен будет не больше 5%.

Даже белорусские власти признают, что их ценовое регулирование оказалось не таким замечательным изобретением, и собираются все-таки его отменить. Ну просто потому что некуда деваться. Потому что финансы белорусских предприятий ценового контроля долго уже не выдержат.

Но одновременно власти хотят, чтобы банки вливали в экономику больше денег для стимулирования внутреннего спроса и инвестиций. То есть хотят принять меры, которые усилят давление и на финансовый рынок, и на цены и на белорусский рубль.

Потому что увеличение доходов неизменно увеличивает спрос на импорт. Во вторник 11 марта Нацбанк опубликовал данные по торговле товарами и услугами за январь. Дефицит торговли в январе был 235 млн долларов. В январе прошлого года был профицит в 145 миллионов.

То есть, страна зарабатывает валюты меньше, чем тратит. И это влияет на внутренний валютный рынок. По данным того же Нацбанка, спрос на валюту на внутреннем рынке за два месяца года превысил предложение на 220 млн долларов.

Практически весь последний год валютный баланс спасало население. Потому что люди, физические лица, продавали валюты больше, чем покупали. Но спрос на валюту сейчас стал слишком большим и население уже просто не справляется. Если в январе беларуские компании купили валюты на 2,4 млрд долларов, то в феврале их спрос вырос до 2,6 млрд долларов.

В итоге на сегодняшний день мы имеем стабильный торговый дефицит, отрицательный внутренний валютный баланс и инфляцию, которая выше ожиданий,несмотря на сохранение ценового регулирования. И если в это уравнение добавить еще усиление стимулирования внутреннего спроса за счет дешевых кредитов, то мы получим проблемы. И для финансовой, и для валютной стабильности. Потому что растущий внутренний спрос будет давить на цены и торговый баланс, а отрицательный торговый баланс будет давить на внутренний рынок и курс белорусского рубля.

Относительно хорошее самочувствие белорусского рубля в последние годы вопреки всем внутренним и внешним обстоятельствам обеспечивалось тем, что курс белорусского рубля никто не трогал руками. Что курс формировался на рыночных принципах. Обеспечивался Потому что увеличение доходов неизменно увеличивает спрос на импорт. Во вторник 11 марта Нацбанк опубликовал данные по торговле товарами и услугами за январь. Дефицит торговли в январе был 235 млн долларов. В январе прошлого года был профицит в 145 миллионов.

То есть, страна зарабатывает валюты меньше, чем тратит. И это влияет на внутренний валютный рынок. По данным того же Нацбанка спрос на валюту на внутреннем рынке за два месяца года превысил предложение на 220 миллионов долларов.

Практически весь последний год валютный баланс спасало население. Потому что люди, физические лица продавали валюты больше, чем покупали. Но спрос на валюту сейчас стал слишком большим и население уже просто не справляется. Если в январе беларуские компании купили валюты на 2,4 миллиарда долларов, то в феврале их спрос вырос до 2,6 миллиарда.

В итоге на сегодняшний день мы имеем стабильный торговый дефицит, отрицательный внутренний валютный баланс и инфляцию которая выше ожиданий несмотря на сохранение ценового регулирования. И если в это уравнение добавить еще усиление стимулирования внутреннего спроса за счет дешевых кредитов, то мы получим проблемы. И для финансовой, и для валютной стабильности. Потому что растущий внутренний спрос будет давить на цены и торговый баланс, а отрицательный торговый баланс будет давить на внутренний рынок и курс белорусского рубля.

Относительно хорошее самочувствие белорусского рубля в последние годы вопреки всем внутренним и внешним обстоятельствам обеспечивалось тем, что курс белорусского рубля никто не трогал руками. Что курс формировался на рыночных принципах. Обеспечивался спросом и предложением. Это было такое вот одно из главных достижений прежнего руководства Нацбанка и предмет его особенной гордости.

Но, как показывает практика применения постановления о контроле цен правительство Романа Головченко монетарному скальпелю предпочитает административный топор. И вот это становится, пожалуй, одним из главных рисков для белорусского рубля в 25 году. спросом и предложением. Это было такое вот одно из главных достижений прежнего руководства Нацбанка и предмет его особенной гордости.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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