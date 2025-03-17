Зеленский обвинил Кремль в отказе от перемирия 17.03.2025, 7:30

Украина сделает все, чтобы еще больше активизировать дипломатию.

Россия продолжает затягивать процесс урегулирования войны в Украине, несмотря на предложение о 30-дневном прекращении огня, которое было утверждено между украинской и американской сторонами во время переговоров в Джидде.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«После переговоров в Джидде и появления на столе американского предложения о тишине на фронте Россия украла еще почти неделю - неделю войны, которая нужна только России. Мы сделаем все, чтобы еще больше активизировать дипломатию. Сделаем все, чтобы дипломатия была результативной», - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина продолжит бороться за защиту своей независимости. Он подчеркнул, что сейчас важнее всего - поддержка Сил обороны и безопасности Украины.

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