Зеленский обвинил Кремль в отказе от перемирия
- 17.03.2025, 7:30
Украина сделает все, чтобы еще больше активизировать дипломатию.
Россия продолжает затягивать процесс урегулирования войны в Украине, несмотря на предложение о 30-дневном прекращении огня, которое было утверждено между украинской и американской сторонами во время переговоров в Джидде.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
«После переговоров в Джидде и появления на столе американского предложения о тишине на фронте Россия украла еще почти неделю - неделю войны, которая нужна только России. Мы сделаем все, чтобы еще больше активизировать дипломатию. Сделаем все, чтобы дипломатия была результативной», - сказал он.
Зеленский отметил, что Украина продолжит бороться за защиту своей независимости. Он подчеркнул, что сейчас важнее всего - поддержка Сил обороны и безопасности Украины.