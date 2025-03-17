Соболенко проиграла 17-летней россиянке в финале турнира в Индиан-Уэллсе 17.03.2025, 0:05

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Арина Соболенко и Мирра Андреева

Андреева победила в трех сетах.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не стала победительницей турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. В финале она уступила россиянке 17-летней россиянке Мирре Андреевой — 6:2, 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

За выход в финал Арина заработала 600 тысяч долларов (до вычета налогов).

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