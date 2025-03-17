Украинские БПЛА массово атаковали Россию 2 17.03.2025, 8:06

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Есть попадания по топливно-энергетическому комплексу.

Дроны ВСУ атаковали сразу несколько регионов России. Сообщается о прилетах в Волгоградской, Ростовской, Тульской, Курской, Брянской, Орловской, Астраханской областях и Нижегородской областях.

Местный Telegram-канал Нижнего Новгорода сообщил, что в аэропорту города Чкалов был введен план «Ковер» из-за угрозы беспилотников, задержаны два рейса: Нижний Новгород — Ташкент и Нижний Новгород — Челябинск, а рейс из Шарм-эль-Шейха ушел на запасной аэродром.

Ночью БПЛА атаковали топливно-энергетический комплекс в Астраханской области.

«Сегодня ночью ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Рабочие смены заблаговременно эвакуированы. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб на месте незамедлительно приступили к устранению последствий. В ходе атаки пострадал один человек. На данный момент пострадавший доставлен в больницу», — написал Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

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