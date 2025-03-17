Лукашенко подставляется под удар 6 17.03.2025, 8:13

7,084

Диктатор поддержал идею РФ о строительстве завода беспилотников.

Замглавы администрации Путина Максим Орешкин сообщил, что в ближайшее время Москву посетит делегация режима Лукашенко. Представители стран обсудят предложения о совместном производстве БПЛА.

«Белорусская делегация сейчас приедет в Россию, будет изучать все предложения конкретные. Выходить на конкретные договоренности»,— сказал Максим Орешкин «РИА Новости».

6 марта Лукашенко поддержал идею России построить в республике завод по производству беспилотников. Предложение он назвал «очень большой перспективой». Ожидается, что на заводе смогут выпускать до 100 тыс. БПЛА в год.

Политолог Анатолий Котов в интервью сайту Charter97.org выразил мнение, что подобное предприятие на территории Беларуси может спровоцировать Украину на удар:

— Сначала, я так прогнозирую, попытаются предупредить по каналам общения, которые все равно сохраняются, что это плохая идея.

Если в Беларуси этого не поймут, то в качестве такой сигнальной акции украинский дрон может упасть где-нибудь рядом со стройплощадкой такого объекта, чтобы продемонстрировать всю серьезность намерений по недопущению создания производства, которое будет уже совсем в открытую производить технику, используемую Россией в целях своей агрессивной войны против Украины.

Если будет доказано, что продукция этого предприятия используется для нанесения ударов по Украине, то на Беларуси будет нарисована еще одна большая мишень, и эта мишень будет однозначно не гражданская, как в случае с НПЗ, а вполне себе законная военная цель. Тем самым Лукашенко уже просто напрашивается, чтобы быть атакованным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com