Трамп назвал дату разговора с Путиным

Трамп назвал дату разговора с Путиным8
- 17.03.2025, 8:19
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Американский президент хочет посмотреть, сможет ли положить конец войне в Украине.
Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с российским диктатором Путиным во вторник.
«Я поговорю с Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, сообщает Reuters.
«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — добавил он.
3-14 марта спецпосланник США Стив Уиткофф был с визитом в Москве для переговоров с Путиным.
По данным западных СМИ, незаинтересованность Путина в прекращении огня в Украине ставит большую задачу перед США.