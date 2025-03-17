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Трамп назвал дату разговора с Путиным

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  • 17.03.2025, 8:19
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Трамп назвал дату разговора с Путиным

Американский президент хочет посмотреть, сможет ли положить конец войне в Украине.

Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с российским диктатором Путиным во вторник.

«Я поговорю с Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, сообщает Reuters.

«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — добавил он.

3-14 марта спецпосланник США Стив Уиткофф был с визитом в Москве для переговоров с Путиным.

По данным западных СМИ, незаинтересованность Путина в прекращении огня в Украине ставит большую задачу перед США.

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