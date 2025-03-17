Политзаключенная Антонина Коновалова встретилась с детьми

Политзаключенная Антонина Коновалова встретилась с детьми2
- 17.03.2025, 8:29
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Трогательное видео.
Мама бывшей политзаключенной Антонины Коноваловой Анна Коновалова опубликовала в «Фейсбуке» видео их встречи. Политзаключенная смогла выехать за границу и встретиться с детьми.
«Ну, вот, свершилось!!! Мы дождались!!! После 1555 дней неволи… Мы наконец-то смогли обняться! Очень ценю, люблю каждого из вас, кто помогал мне и детям выстоять, а порой и выжить. Я перед вами в неоплаченном долгу. Всех обнимаю», — написала Анна Коновалова.
На видео Антонина Коновалова также поблагодарила всех за поддержку.
Напомним, о том, что Антонину Коновалову освободили, стало известно 15 декабря 2024 года.
Ее мать, Анна Коновалова была вынуждена вместе с внуками бежать за границу после ареста дочери.
Антонина Коновалова находилась за решеткой с 6 сентября 2020 года. Изначально ее судили по административному делу, но после так и не отпустили. Женщину обвиняли по ст. 293 УК (Массовые беспорядки). В мае 2021 года Антонину приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. А через год КГБ внес политзаключенную в «список лиц, причастных к террористической деятельности». В колонии она получила инвалидность третьей группы по зрению.