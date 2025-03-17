Нейтральная Швейцария стала ближе к НАТО 17.03.2025, 8:38

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В стране опасаются политики Трампа.

Новый министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер выступает за более тесное оборонное сотрудничество с НАТО и соседями по Европе. Он подчеркнул, что сотрудничество и совместные учения с НАТО, членом которой Швейцария не является, «абсолютно необходимы».

И добавил, что не призывает к вступлению страны в Альянс, хотя НАТО по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении безопасности Европы, передает Financial Times.

Его назначение подчеркивает, что даже нейтральная Швейцария ощущает срочную необходимость укреплять свою оборону, поскольку президент США Дональд Трамп угрожает пересмотреть американские гарантии, которые долгое время обеспечивали безопасность Европы, включая Швейцарию.

На пресс-конференции после голосования Пфистер заявил, что НАТО «меняется, и мы не знаем, в каком направлении». По его словам, оперативная совместимость и сотрудничество с европейскими странами имеют решающее значение, «если безопасность для нас важна». При этом сообщается, что любое изменение позиции Швейцарии по нейтралитету потребует референдума и внесения изменений в конституцию — процесс, который может занять годы.

Однако, по мнению экспертов, на различных уровнях власти уже начались обсуждения, которые могут привести к значительным переменам в стране, чья национальная идентичность тесно связана с нейтралитетом.

«Я никогда не видел сценария, который бы отражал ситуацию, в которой мы оказались. В трансатлантических отношениях всегда были взлеты и падения, но возможность ухода США из Европы, а также их сближение с Россией… вызвали шок по всей Европе, включая Швейцарию», — сказал глава отдела глобальных и новых рисков Женевского центра политики безопасности Жан-Марк Рикли.

Похожее мнение высказал генеральный секретарь аэрокосмического, оборонного и сектора безопасности ассоциации Swissmem Маттиас Цоллер.

«Сейчас ощущается срочность, которой раньше не было. Наконец, обе стороны — и парламент, и правительство — понимают, что нужно что-то делать и менять», - отметил он.

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