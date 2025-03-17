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Новый премьер заявил о «черных лебедях» для экономики Беларуси

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  • 17.03.2025, 8:43
  • 3,146
Новый премьер заявил о «черных лебедях» для экономики Беларуси

Турчин назвал главные риски.

Новый премьер Беларуси Александр Турчин заявил, что есть целый ряд рисков для экономики Беларуси.

«Рисков достаточно много. Это санкционное давление, проблемы во внешней торговле. Но самое главное, что мы сейчас живем в эпоху «черных лебедей». Какой «черный лебедь» появится завтра, очень сложно спрогнозировать», — отметил он.

«Черный лебедь» — теория, рассматривающая случайные или труднопрогнозируемые события, которые могут иметь существенные последствия для мировой экономики. Впервые это понятие описал в своей книге Нассим Николас Талеб, американский публицист, экономист и трейдер.

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