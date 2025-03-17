Позор российской «Арматы» 4 17.03.2025, 8:55

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Этот танк так и не доехал до украинского фронта.

Российские потери бронетехники в войне против Украины являются ужасными. Но среди потерянных тысяч танков нет ни одной «Арматы» - самого продвинутого российского танка. Все потому, что он так и не принял участия в боях. Бывший консультант Пентагона Рубен Джонсон на страницах издания 19fortyfive рассказал, что же не так с этим танком.

Россия впервые показала свой Т-14 «Армата» в 2015 году на ежегодном параде Победы в Москве. И во время этой первой же демонстрации Т-14 сломался прямо на Красной площади. Однако этот комичный эпизод на самом деле не объясняет отсутствие «Арматы» на фронте. На самом деле, проблема не только в низкой надежности машины, но и в ее заоблачной стоимости.

Т-14 - это действительно достаточно сложный и по многим показателям передовой танк, пишет Джонсон. И это делает его настолько дорогим, что становится глупо его использовать в боевых действиях. Руководитель одной из украинских оборонных компаний сравнил «Армату» с дорогим итальянским спорткаром, который кажется чудом техники, пока стоит на витрине автомагазина, но во время повседневной эксплуатации наружу вылезает его вопиющая непрактичность и неприспособленность к езде по обычным дорогам.

Как отмечает автор публикации, Т-14 действительно получил «передовую» конструкцию, а его системы являются значительным шагом вперед по сравнению с российскими танками предыдущих поколений. Например, он настолько «высоко компьютеризированный», что в теории мог бы работать как беспилотный танк.

Но эти новые «высокие» технологии и похоронили «Армату». Кроме низкой надежности, которая характерна для нового поколения любой техники, Т-14 оказался еще и абсурдно дорогим. Считается, что «Армата» стоит от 5 до 9 миллионов долларов за экземпляр. Сергей Чемезов, глава российского оборонного консорциума «Ростех» и давний близкий соратник российского президента Владимира Путина официально заявил, что Т-14 «слишком дорогой» для отправки в Украину.

По словам Чемезова, «российским военным легче купить более старые Т-90», чем отправить Т-14 в Украину (заметим, что стоимость нового Т-90М составляет около 1,5 млн долларов).

«Кажется, такова судьба танка, как сейчас, так и в будущем. Уровень потерь в высокотехнологичных боевых действиях и потребность в более простом оружии, которое легче ремонтировать, делают Т-14 Армата непрактичным», - резюмирует автор публикации.

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