Французский евродепутат требует от США вернуть Статую Свободы
- 17.03.2025, 9:13
Рафаэль Глюксманн раскритиковал Трампа за позицию по Украине.
Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн считает, что США должны вернуть Франции Статую Свободы, подаренную Парижем в XIX веке.
Об этом он сказал на съезде своей партии Place Publique 16 марта, передает «Европейская правда».
«Мы собираемся сказать американцам... которые увольняют исследователей за проявление научной свободы: «Верните нам Статую Свободы». Мы подарили ее вам, но, очевидно, вы ее презираете. Поэтому ей будет просто прекрасно здесь, с нами», – считает политик.
Также евродепутат раскритиковал позицию США относительно полномасштабного вторжения России в Украину.
Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди как подарок французского народа американцам в память о союзе между двумя странами во время Войны за независимость США.
Она была открыта 28 октября 1886 года, в честь 100-летия американской Декларации независимости, и сейчас стоит на Острове Свободы в Нью-Йорке, что к югу от Манхэттена.