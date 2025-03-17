закрыть
17 марта 2025, понедельник, 9:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Французский евродепутат требует от США вернуть Статую Свободы

  • 17.03.2025, 9:13
Французский евродепутат требует от США вернуть Статую Свободы

Рафаэль Глюксманн раскритиковал Трампа за позицию по Украине.

Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн считает, что США должны вернуть Франции Статую Свободы, подаренную Парижем в XIX веке.

Об этом он сказал на съезде своей партии Place Publique 16 марта, передает «Европейская правда».

«Мы собираемся сказать американцам... которые увольняют исследователей за проявление научной свободы: «Верните нам Статую Свободы». Мы подарили ее вам, но, очевидно, вы ее презираете. Поэтому ей будет просто прекрасно здесь, с нами», – считает политик.

Также евродепутат раскритиковал позицию США относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди как подарок французского народа американцам в память о союзе между двумя странами во время Войны за независимость США.

Она была открыта 28 октября 1886 года, в честь 100-летия американской Декларации независимости, и сейчас стоит на Острове Свободы в Нью-Йорке, что к югу от Манхэттена.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич