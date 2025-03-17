Французский евродепутат требует от США вернуть Статую Свободы 17.03.2025, 9:13

Рафаэль Глюксманн раскритиковал Трампа за позицию по Украине.

Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн считает, что США должны вернуть Франции Статую Свободы, подаренную Парижем в XIX веке.

Об этом он сказал на съезде своей партии Place Publique 16 марта, передает «Европейская правда».

«Мы собираемся сказать американцам... которые увольняют исследователей за проявление научной свободы: «Верните нам Статую Свободы». Мы подарили ее вам, но, очевидно, вы ее презираете. Поэтому ей будет просто прекрасно здесь, с нами», – считает политик.

Также евродепутат раскритиковал позицию США относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди как подарок французского народа американцам в память о союзе между двумя странами во время Войны за независимость США.

Она была открыта 28 октября 1886 года, в честь 100-летия американской Декларации независимости, и сейчас стоит на Острове Свободы в Нью-Йорке, что к югу от Манхэттена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com