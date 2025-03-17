Ученые: Человек понимает чувства собаки не так хорошо, как ему кажется 2 17.03.2025, 9:19

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Люди пытаются очеловечить домашних питомцев.

Люди и собаки живут вместе уже тысячи лет и собачникам может казаться, что они довольно хорошо понимают, что чувствуют их питомцы в тех или иных ситуациях, однако это не совсем так.

Однако недавнее научное исследование показывает, что это ощущение может быть весьма ошибочным. Американские ученые пишут в журнале Anthrozoös, что люди часто неправильно воспринимают эмоции собаки.

Холли Молинаро и Клайв Винн из Университета штата Аризона утверждают, что, согласно их экспериментам, люди приписывают собаке эмоции, основываясь скорее на контексте, то есть на ситуации, в которой, по их мнению, находится собака, а не на ее поведении или выражении морды.

Другим источником ошибок является склонность людей очеловечивать собаку, то есть предполагать, что она чувствует примерно то же самое, что и человек в аналогичной ситуации.

Молинаро и Винн снимали на камеру поведение собак в различных ситуациях, которые сами оценивали как приятные или неприятные с точки зрения животного.

К приятным ситуациям относились, например, угощение лакомством или демонстрация поводка, а к неприятным – строгий тон хозяина или появление пугающего пылесоса.

Затем ученые показывали эти видеозаписи людям, участвующим в эксперименте.

В одном из экспериментов людям демонстрировали видео в необработанном виде или же без контекста, оставляя в кадре только собаку.

В другом эксперименте ученые искусственно меняли фон: собаке, снятой в приятной ситуации, добавляли неприятный контекст, а собаке, снятой в неприятной ситуации, – приятный.

В обоих экспериментах участникам предлагалось оценить, насколько радостной или грустной выглядела собака на видео.

То, как люди оценивали эмоции собаки, зависело от всего, кроме поведения самой собаки.

Если испытуемые видели, что собаке дают лакомство, они автоматически предполагали, что она радуется. Если хозяин сердился на собаку, люди считали, что она чувствует себя плохо.

Когда собака видела поводок, испытуемые думали, что она испытывает воодушевление. Но если к тому же видео добавлялся кадр с пылесосом, люди уже воспринимали собаку как испуганную.

Что же теперь делать бедным владельцам собак? По словам авторов исследования, прежде всего стоит признать, что мы далеко не так хорошо понимаем чувства собак, как нам казалось.

Кроме того, следует быть внимательнее к самой собаке и тщательно наблюдать за тем, как она ведет себя в той или иной ситуации.

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