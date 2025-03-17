Так зачем договариваться всерьез?1
- Николай Митрохин
- 17.03.2025, 9:24
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Трамп не может предложить долгосрочной перспективы.
Основная проблема сделки, которую предлагает Трамп лидерам авторитарных режимов – прекращение конфронтации в обмен на отмену «антидиктаторской» и «миссионерско-демократической» направленности американской политики – сам Трамп.
Диктаторы, возможно, были бы и рады договориться о долгосрочном разделе мира. Но понимают, что через четыре года в руководстве США будет кто-то другой. А с учётом растущей непопулярности Трампа и внутриполитической конфронтации в США нынешний президент и вовсе имеет шансы не досидеть до конца срока.
При этом весь остальной «коллективный Запад» не то что не пошёл у Трампа на поводу, но по некоторым вопросам, включая поддержку Украины, ужесточает свою позицию.
Короче говоря, долгосрочный мирный договор и сотрудничество той же России или Китая с США ничем, кроме слова Трампа, не гарантировано.
А диктаторы, сидящие и планирующие сидеть на своих должностях десятилетия, думают о перспективах. И Трамп им тут никакой долгосрочной перспективы пообещать реально не может.
Так зачем с ним договариваться всерьез? Максимум на ближайшие пару лет, пока тот сохраняет свой раж и может причинить какие-то проблемы своими импульсивными и резкими действиями.
Николай Митрохин, Telegram