Так зачем договариваться всерьез? 1 Николай Митрохин

17.03.2025, 9:24

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Николай Митрохин

Трамп не может предложить долгосрочной перспективы.

Основная проблема сделки, которую предлагает Трамп лидерам авторитарных режимов – прекращение конфронтации в обмен на отмену «антидиктаторской» и «миссионерско-демократической» направленности американской политики – сам Трамп.

Диктаторы, возможно, были бы и рады договориться о долгосрочном разделе мира. Но понимают, что через четыре года в руководстве США будет кто-то другой. А с учётом растущей непопулярности Трампа и внутриполитической конфронтации в США нынешний президент и вовсе имеет шансы не досидеть до конца срока.

При этом весь остальной «коллективный Запад» не то что не пошёл у Трампа на поводу, но по некоторым вопросам, включая поддержку Украины, ужесточает свою позицию.

Короче говоря, долгосрочный мирный договор и сотрудничество той же России или Китая с США ничем, кроме слова Трампа, не гарантировано.

А диктаторы, сидящие и планирующие сидеть на своих должностях десятилетия, думают о перспективах. И Трамп им тут никакой долгосрочной перспективы пообещать реально не может.

Так зачем с ним договариваться всерьез? Максимум на ближайшие пару лет, пока тот сохраняет свой раж и может причинить какие-то проблемы своими импульсивными и резкими действиями.

Николай Митрохин, Telegram

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