Уиткоффу пришлось восемь часов ждать встречи с Путиным из-за Лукашенко

Уиткоффу пришлось восемь часов ждать встречи с Путиным из-за Лукашенко11
- 17.03.2025, 9:30
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Белорусский диктатор оказался более важным гостем для главы Кремля.
Спецпредставителю президента США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу пришлось восемь часов ждать встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщает Sky News.
Уиткофф прибыл в Москву днем 13 марта, чтобы передать Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня, на которое ранее дал согласие Киев, отмечает телеканал. После этого спецпосланнику Дональда Трампа пришлось дожидаться окончания встречи Путина и Лукашенко, в тот же день прибывшего в российскую столицу.
«Он провел без дела не менее восьми часов, прежде чем его вызвали в Кремль», — утверждает Sky News.
Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что спецпредставителя Трампа позовут в Кремль после «сигнала» Путина.