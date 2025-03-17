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Уиткоффу пришлось восемь часов ждать встречи с Путиным из-за Лукашенко

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  • 17.03.2025, 9:30
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Уиткоффу пришлось восемь часов ждать встречи с Путиным из-за Лукашенко
Стив Уиткофф
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Белорусский диктатор оказался более важным гостем для главы Кремля.

Спецпредставителю президента США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу пришлось восемь часов ждать встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщает Sky News.

Уиткофф прибыл в Москву днем 13 марта, чтобы передать Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня, на которое ранее дал согласие Киев, отмечает телеканал. После этого спецпосланнику Дональда Трампа пришлось дожидаться окончания встречи Путина и Лукашенко, в тот же день прибывшего в российскую столицу.

«Он провел без дела не менее восьми часов, прежде чем его вызвали в Кремль», — утверждает Sky News.

Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что спецпредставителя Трампа позовут в Кремль после «сигнала» Путина.

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