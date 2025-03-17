Украина атаковала энергетические объекты в Астрахани 1 17.03.2025, 9:34

1,698

иллюстративное фото

Вспыхнул пожар.

Ночная атака украинского беспилотника была направлена на энергетические и другие объекты в Астраханской области РФ.

В результате атаки один человек получил ранения и начался пожар, заявил губернатор российского региона Игорь Бабушкин. При этом чиновник не стал уточнять, какой объект загорелся.

Чиновник использовал формулировку о падении обломков дрона на объект.

«При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб приступили к устранению последствий», — написал Бабушкин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com