Украина атаковала энергетические объекты в Астрахани

Украина атаковала энергетические объекты в Астрахани1
- 17.03.2025, 9:34
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Вспыхнул пожар.
Ночная атака украинского беспилотника была направлена на энергетические и другие объекты в Астраханской области РФ.
В результате атаки один человек получил ранения и начался пожар, заявил губернатор российского региона Игорь Бабушкин. При этом чиновник не стал уточнять, какой объект загорелся.
Чиновник использовал формулировку о падении обломков дрона на объект.
«При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб приступили к устранению последствий», — написал Бабушкин.