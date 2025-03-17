закрыть
17 марта 2025, понедельник, 10:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина атаковала энергетические объекты в Астрахани

1
  • 17.03.2025, 9:34
  • 1,698
Украина атаковала энергетические объекты в Астрахани
иллюстративное фото

Вспыхнул пожар.

Ночная атака украинского беспилотника была направлена на энергетические и другие объекты в Астраханской области РФ.

В результате атаки один человек получил ранения и начался пожар, заявил губернатор российского региона Игорь Бабушкин. При этом чиновник не стал уточнять, какой объект загорелся.

Чиновник использовал формулировку о падении обломков дрона на объект.

«При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб приступили к устранению последствий», — написал Бабушкин.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич