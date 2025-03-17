Россияне взбунтовались и портят военную технику
- 17.03.2025, 9:45
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Оккупанты не хотят идти в атаку на Гуляйполе.
Российские оккупанты пытаются избежать участия в штурмовых действиях в направлении города Гуляйполе Пологовского района Запорожской области, предчувствуя значительные потери. Фиксируются случаи саботажа наступления, в частности порча военной техники.
Об этом передает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
Как рассказали представители подполья, о таких выпадах проинформировали их агенты из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.
Отмечается, что военнослужащие данной бригады «намеренно испортили боевую технику, чтобы избежать штурма Гуляйполя». Кроме того, россияне заливают воду вместо топлива и «намеренно различными способами выводят из строя мотоциклы».
«Руководство бригады уже начало разбирательства, но количество недовольных среди личного состава только растёт. Российские военные прекрасно осознают, что идут на убой, и делают всё, чтобы спасти свою жизнь», — говорится в публикации «АТЕШ».
Украинские партизаны призвали российских захватчиков ломать технику и не выполнять приказы, и добавляют, что «готовы помочь, дать инструкции и щедро вознаградить за саботаж».