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В Беларусь идет снег и ветер

  • 17.03.2025, 9:50
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В Беларусь идет снег и ветер

Прогноз синоптиков.

Синоптики предупредили про снег и ветер до 18 м/с в Беларуси 17 марта, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в стране ожидается переменная облачности. По юго-востоку Беларуси возможны кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Синоптики обращают внимание на то, что ветер будет юго-западных направлений, северный 4-9 метров в секунду. Однако местами по стране порывы могут быть 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.

В Минске прогнозируется переменная облачность и небольшие осадки: снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется северо-западный, северный от 4 до 9 метров в секунду. Вместе с тем вероятный порывы до 14 метров в секунду. В утренние часы в Минске будет от -1 до -3 градусов, днем – около 0 градусов. В вечернее время ожидается от -2 до -4 градусов.

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