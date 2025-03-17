Воюющая за Украину американка ответила Трампу 17.03.2025, 9:56

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Ребекка Мацировская

Ребекка Мацировская не верит в перемирие.

Американка Ребекка Мацировская, которая спасает жизни украинских военных на передовой, высказалась о тактике президента США Дональда Трампа в вопросе войны, которую РФ ведет против Украины. С ней пообщалось издание The Independent.

«Знаете, что безумно? Я смотрю на [прямую трансляцию с боевого беспилотника], как попадание за попаданием прилетает на позицию моих [солдат]. И мы ждем, чтобы узнать, кто погиб или ранен. И голос Дональда Трампа на заднем плане говорит, что «они могли бы договориться, и это была бы очень хорошая сделка», и это было так иронично. Вы видите, как ваши друзья и коллеги, о которых вы заботились, потенциально умирают у вас на глазах, а вы слушаете, как лидер демократической страны говорит, что это не имеет значения», – отметила 31-летняя боевой медик.

Женщина – медсестра-травматолог из Денвера. Она стала волонтером и спасает жизни украинских защитников.

Говоря о возможности достижения перемирия в войне, Ребекка говорит, что не думает, что перемирие будет соблюдено.

«Я была бы очень рада возможности вывезти моих раненых ребят и дать им немного отдохнуть и передохнуть. Но исходя из истории и из того, как Россия неоднократно доказывала свое поведение, я не могу даже представить себе мир, в котором они действительно придерживались бы режима прекращения огня», – констатировала она.

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