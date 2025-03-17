Трамп назвал вопросы, которые обсудит с Путиным

Трамп назвал вопросы, которые обсудит с Путиным17
- 17.03.2025, 10:13
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Разговор должен состояться во вторник.
Американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с российским диктатором Путиным планирует обсудить вопрос территорий и «разделение определенных активов» между РФ и Украиной, сообщает Reuters.
«Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях», — сказал Трамп, отвечая на вопрос об уступках с обеих сторон и имея в виду Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.
«Я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов», — цитирует американского президента агентство новостей.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его разговор с Путиным должен состояться во вторник.