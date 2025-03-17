«Пришел сантехник и устроил потоп» 5 17.03.2025, 10:55

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иллюстративное фото

Высотку в «Минск-Мире» не могут отремонтировать больше года.

Красивые лобби — неотъемлемая часть «Минск-Мира» (и других современных проектов компании Dana Holdings). Каждый дом — маленькая история. «Торонто» — не исключение. Когда в начале 2022 года высотку по Белградской, 14, сдали, дольщики нарадоваться не могли своему фойе: белые и темно-синие стены, элементы отделки под дерево, мебель для отдыха. Все так и выглядело какое-то время, пока не случилось ЧП, пишет «Онлайнер».

— В середине декабря 2023 года я заметил, как в лобби с потолка начала капать вода. Вроде немного, всего пару капель. Но мало ли чем это могло обернуться. Поэтому подал заявку в управляющую организацию, — описывает начало коммунального бедствия Ярослав. — Пришел сантехник. Но, видимо, вместо того, чтобы перекрыть воду, контролируемо слить ее и аккуратно проводить ремонтные работы, что-то слишком сильно дернул. Начался водопад. По ощущениям вся вода, что была в стояке 16-этажного дома, оказалась в нашем фойе.

«Болото», которое образовалось в лобби, устранила уборщица. Пока стены и потолки сохли, новоселам пришел счет.

— За слитую воду и уборку лобби деньги решили взять с нас, жильцов. И только после того, как появилось видео, доказывающее, из-за чего полилась вода, деньги за уборку вернули. Был ли перерасчет за воду — не знаю.

Оставалось решить вопрос с ремонтом лобби: после потопа стены были в разводах и потеках, на многих из них образовались трещины. Потолок тоже выглядит далеко не идеально. Изначально в «Хэппи Планет» сообщили, что ремонт в фойе проведут в конце 2024 года. Нас, естественно, это не устраивало — вроде заселялись в новостройку, а вид у мест общего пользования такой, будто тут уже несколько поколений сменилось. Но управляющая организация переносить сроки не стала.

И ладно бы ремонт сделали. Но скоро уже март 2025-го закончится, а за наше фойе никто так и не брался. Сколько ждать? Еще один год, что ли? — возмущен молодой человек.

Вопрос «сколько ждать» мы решили задать компании «Хэппи Планет». Вот какой ответ пришел из организации. (Оказывается, в лобби было уже два потопа.)

— В декабре 2023 года в результате разрыва шарового крана диаметром 15 произошло залитие мест общего пользования первого этажа. Сотрудниками ООО «Хэппи Планет» 18.12.2023 были произведены работы по замене шарового крана. После полного высыхания поверхностей и составления необходимых документов (акта обследования по факту залития, акта о выявленных дефектах, возникших в результате залития) работы по восстановлению отделочного слоя стен и потолочного перекрытия были включены в план работ на первое полугодие 2025 года.

Почему такие отдаленные сроки? Объясняют это тем, что жильцы вовсю делают ремонты в своих квартирах. Соответственно, мешки со смесями, коробки с плиткой и все остальное носят через лобби. И портят-загрязняют стены.

— Образовавшиеся трещины в местах общего пользования будут устранены силами подрядной организации в рамках гарантийных обязательств до конца апреля 2025 года, — обещают в организации. — Дополнительно сообщаем, что в феврале текущего года произошло залитие мест общего пользования жилого дома №14 по ул. Белградской, в том числе первого этажа, по причине разрыва узла соединения шарового крана с трубопроводом водоснабжения, расположенного на 16-м этаже. В настоящее время специализированной организацией проводится экспертиза, в заключение которой и будет определено виновное лицо, за счет которого будут проведены работы по восстановлению поврежденной отделки мест общего пользования.

Работы по восстановлению поврежденной отделки будут выполнены до конца мая 2025 года за счет средств виновной стороны без привлечения средств собственников.

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