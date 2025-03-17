The Times: Лондон готовится к стратегическому шагу для защиты Украины 1 17.03.2025, 11:14

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Это будет долгосрочное обязательство.

Великобритания готовится к долгосрочному размещению военных в Украине в рамках международной миссии по контролю за выполнением возможного мирного соглашения, сообщает The Times.

Лондон рассматривает присутствие военных как стратегически важное обязательство перед союзниками и частью широкой коалиции, которая стремится предотвратить дальнейшую агрессию России.

Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия договорились направить войска, а еще более 30 стран выразили готовность поддержать миссию оружием и материально-техническими средствами. В случае подписания соглашения об окончании войны в Украину могут прибыть до 30 тысяч миротворцев.

«Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — сказал изданию высокопоставленный британский чиновник.

Однако Кремль резко отреагировал на возможное размещение военных НАТО. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал эту идею «абсурдной» и пригрозил последствиями, если контингент окажется в зоне боевых действий. По его словам, Россия может допустить только невооруженных наблюдателей.

На фоне продолжающихся военных действий и отказа Москвы от переговоров перспектива миротворческой миссии пока остается неопределенной.

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