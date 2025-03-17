«Здесь работают одни нытики» 1 17.03.2025, 11:23

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Чем сейчас живет авторынок «Малиновка».

В середине февраля авторынок «Малиновка» в очередной раз выставили на продажу. За 102 объекта недвижимости на площади 32 га просят более 21,6 млн белорусских рублей. Но покупать объект пока никто не спешит. Добираться до площадки не очень удобно, да и людей здесь немного. Tochka.by посетила «Малиновку», чтобы посмотреть, чем сейчас живет авторынок, и узнать, как продавцы оценивают сложившуюся ситуацию.

«Люди приходят пощупать товар»

Алексей (имена всех собеседников изменены) настоящий старожил авторынка «Малиновка». Мужчина торгует здесь шинами уже 26 лет. По его словам, площадку все время пытаются продать, но покупать проблемную локацию особо никто не спешит. Рынок ведь с долгами.

«В ТЦ «АвтоМолл „Кольцо» вообще работают собственники, которые купили себе здесь киоски. Так, один ларек площадью 10 м² стоил 50 тыс. долларов. Если сносить здание, то каждому чуть ли не по квартире надо будет купить. В чем выгода?» — рассуждает мужчина.

Покупателей, как утверждает Алексей, тоже становится меньше.

«Шины и диски в принципе сезонный товар. Но люди все равно приходят, куда они денутся?» — говорит продавец.

«Малиновка» всегда славилась своими б/у запчастями из Европы, за которыми так охотятся автовладельцы. Соответственно, многим важно посмотреть на все вживую и оценить, насколько детали подходят автомобилю.

«Ну вот закажут запчасти в интернет-магазине, а они чуть-чуть не подойдут. Что делать? То же самое и с шинами. Людям надо пощупать и посмотреть, что они покупают», — отмечает Алексей.

Мужчина уверяет, что сколько бы авторынок ни продавался, торговцы отсюда все равно не уйдут.

Доставка автозапчастей подорожала в четыре раза

Если пройти чуть дальше, то можно попасть на рынок «бэушки» и окунуться в настоящую атмосферу 90-х. Здесь продавцы автозапчастей менее оптимистичны.

«Людей, по сути, нет. Видно, у всех с деньгами беда. Но куда деваться, когда работаешь в этом деле 20 лет? Куда деть весь товар? Просто выхода нет. В интернет мы с этим не перейдем», — делится Владимир.

Продавец пожаловался на санкции и на то, что теперь доставка автозапчастей подорожала в четыре-пять раз, что сказывается и на стоимости товара. Но это, по словам мужчины, у мелких оптовиков, у крупных компаний все хорошо.

«Нас спасает только то, что здесь есть ГАИ»

Разведать ситуацию мы зашли и в ТЦ «АвтоМолл «Кольцо». Константин, один из продавцов автоаксессуаров, работает на «Малиновке» уже около 30 лет. Он владеет павильоном.

«Я этот киоск покупал за свои деньги. И даже если рынок продадут, у меня не имеют права забрать павильон или снести его просто так», — утверждает мужчина.

Говоря о посещаемости, Константин добавляет, что она здесь довольно низкая.

«Наше крыло вытягивает только то, что на втором этаже находится ГАИ. А другую сторону вытягивает «бэушка», — отмечает продавец.

По его словам, товар не берут, потому что сейчас появилось много новых машин, а во-вторых, часть людей перешла в интернет.

«Павильоны пустуют, потому что их невыгодно сдавать»

Продавец автомолла Никита считает, что проблема низкой посещаемости и в самих людях.

«Сейчас выживают только те, кто работают здесь давно. Найти сотрудников на точку тоже сложно — очень специфический график. Новых предпринимателей нет, люди только закрываются», — уверяет собеседник.

В здании бросается в глаза и множество пустующих павильонов. Поинтересовались у продавца, почему так случилось.

«Многие покупали здесь места, чтобы сдавать их в аренду. Но ее стоимость так сильно упала, что это просто-напросто невыгодно. Вот и получается, что люди не хотят сдавать киоски и избавиться от них тоже не могут», — поясняет Никита.

Так, при покупке павильон мог стоить 70 тыс. долларов. А теперь, если владельцу удастся сдать место за 100 долларов в месяц, уже будет хорошо.

Настроения у коллег, как утверждает мужчина, разные.

«Все события, которые произошли в стране и в мире с 2020 года, повлияли и на нас. Не знаю, чем сюда можно завлечь людей», — разводит руками продавец.

«Если человек хочет работать, он будет крутиться»

Еще один старожил рынка, Леонид, продает на «Малиновке» машины с 1990-х годов, и все это время с рынком постоянно возникают вопросы.

«Покупателей у нас действительно стало меньше. И вопрос даже не в деньгах. Есть «качели» с китайскими машинами», — подчеркивает мужчина.

Но, как считает продавец, те, кто хочет заработать на рынке, могут это сделать, ведь под лежачий камень вода не течет.

«Здесь работают одни нытики. Конечно, всем нам тяжело, и по прибыли месяц на месяц не приходится. Но у нас такая работа, мы сами ее выбрали. Чем ходить и жаловаться, лучше начать что-то делать», — уверяет Леонид.

Люди, как говорит продавец, приходят за разными машинами. Кто-то может купить и недорогой Citroën за 3 тыс. долларов, другим по карману более навороченный американец GMC.

«Один покупатель рассказал мне, что подошел посмотреть машину, хотел ее открыть, а в ответ услышал: «А ты будешь ее покупать?» Как после такого можно надеяться на продажи?» — недоумевает мужчина.

По его мнению, людям надо давать возможность ознакомиться с разными вариантами, предложить лизинг или кредитование, если на покупку не хватает денег.

«С приходом тепла людей стало больше»

Константин, несмотря на все сложности, тоже нашел себя в продажах авто.

«Как ни крути, а тут все равно общение с людьми. Вы поговорили, чем-то поделились, пошутили — и на душе легче. Настроение улучшается», — добавляет мужчина.

Сейчас на рынке наконец-то пошел сезон. Но бывают периоды, когда людей нет совсем.

«В прошлом месяце было очень пусто. Продать пять-шесть машин в месяц — это ни о чем. Но сегодня рынок наконец оживает», — добавляет Константин.

В будние дни продажи идут лучше. «Машинка-две в день продаются. А сегодня у нас вообще семь оформлений. Говорить, что покупателей нет, нельзя», — подчеркивает мужчина.

Говоря о том, чего рынку не хватает, Константин отмечает, что здесь нужно было открыть минимум две автомойки, эстакаду и приличный общепит.

Несмотря на все трудности, на «Малиновке» по-прежнему царит дух предпринимательства. И пока рынок продолжает существовать, люди приходят сюда не только за покупками, но также за общением и советами автолюбителей.

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