Лионель Месси в эффектном стиле забил дебютный гол в сезоне МЛС 17.03.2025, 11:27

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Лионель Месси

Фото: Brett Davis-Imagn Images

Звездный аргентинский футболист перебросил голкипера.

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси отметился первым голом в новом сезоне МЛС (Высшая лига футбола), который стартовал в ночь на 17 марта.

37-летний аргентинец забил в выездном поединке с «Атлантой Юнайтед».

На 20-й минуте матча Месси отобрал мяч у футболиста Атланты перед штрафной площадкой хозяев, обвел другого игрока и перебросил голкипера.

В итоге «Интер Майами» обыграл «Атланту» со счетом 2:1. Победный гол на 89-й минуте забил форвард Фафа Пико.

В активе Месси теперь один мяч и два ассиста в двух поединках нынешнего сезона МЛС.

«Интер Майами» набрал 10 очков в четырех матчах и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

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