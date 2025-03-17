Лионель Месси в эффектном стиле забил дебютный гол в сезоне МЛС
- 17.03.2025, 11:27
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Звездный аргентинский футболист перебросил голкипера.
Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси отметился первым голом в новом сезоне МЛС (Высшая лига футбола), который стартовал в ночь на 17 марта.
37-летний аргентинец забил в выездном поединке с «Атлантой Юнайтед».
На 20-й минуте матча Месси отобрал мяч у футболиста Атланты перед штрафной площадкой хозяев, обвел другого игрока и перебросил голкипера.
В итоге «Интер Майами» обыграл «Атланту» со счетом 2:1. Победный гол на 89-й минуте забил форвард Фафа Пико.
В активе Месси теперь один мяч и два ассиста в двух поединках нынешнего сезона МЛС.
«Интер Майами» набрал 10 очков в четырех матчах и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.