Трамп назвал недействительными помилования Байдена 7 17.03.2025, 11:43

3,112

Они якобы подписаны автоматическим устройством.

Указы о помиловании, подписанные экс-президентом США Джо Байденом, являются недействительными и не имеют юридической силы, поскольку были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Помилования» <...> объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал», — написал Трамп.

По его словам, Байдену не дали разъяснений относительно необходимых документов о помиловании, а сам он их не одобрял.

«Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление», — добавил Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com