Трамп назвал недействительными помилования Байдена

Трамп назвал недействительными помилования Байдена7
- 17.03.2025, 11:43
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Они якобы подписаны автоматическим устройством.
Указы о помиловании, подписанные экс-президентом США Джо Байденом, являются недействительными и не имеют юридической силы, поскольку были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
«Помилования» <...> объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал», — написал Трамп.
По его словам, Байдену не дали разъяснений относительно необходимых документов о помиловании, а сам он их не одобрял.
«Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление», — добавил Трамп.