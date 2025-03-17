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Трамп назвал недействительными помилования Байдена

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  • 17.03.2025, 11:43
  • 3,112
Трамп назвал недействительными помилования Байдена

Они якобы подписаны автоматическим устройством.

Указы о помиловании, подписанные экс-президентом США Джо Байденом, являются недействительными и не имеют юридической силы, поскольку были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Помилования» <...> объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал», — написал Трамп.

По его словам, Байдену не дали разъяснений относительно необходимых документов о помиловании, а сам он их не одобрял.

«Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление», — добавил Трамп.

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