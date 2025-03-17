Белорусы сообщили о проблемах с валютой 6 17.03.2025, 11:45

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Банки Беларуси завалены купюрами старого образца из РФ.

В «Беларусбанке» женщине не обменяли крупную сумму долларов на рубли. О своем опыте и о том, как решила проблему, она рассказала в TikTok, пишет «Зеркало».

В «Беларусбанке» отказались обменять 6700 долларов, рассказала пользовательница TikTok. На каком основании их не приняли, она не знает. Лишь добавила, что «не понравилось, не прошло». Тогда женщина отнесла деньги в другой банк в комментариях она уточнила, что это был «БНБ-Банк». Там кассир, проверив купюры под ультрафиолетом, сказала, что они все «чистые».

В комментариях женщина уточнила, что она из России, «приехала в Беларусь, а тут продажа движимого и недвижимого имущества в долларах».

Под видео люди рассказали о своем опыте обмена валюты на рубли и что они об этом думают:

• «У меня в „Беларусбанке“ забраковали 4500 долларов, в „МТБанке“ приняли 4300».

• «Сняла в „Беларусбанке“, отнесла в другой, 6 бумажек не принимают. Возвращаюсь опять в „Беларусбанк“. Они не берут обратно: „А может, вы дома поменяли“. Я кричала на весь банк, положили на карточку потом».

• «И у меня не приняли 2 сотки. С оговоркой, [что] они платежеспособны».

• «Все четко приняли, евро приняли без проблем».

• «Наблюдала такую картину недавно: купили валюту в „Беларусбанке“, назад, когда нужно было сдать — не приняли, значит, они продают некачественную валюту».

• «А все просто. Банки Беларуси завалены белым долларом из РФ, девать его некуда, вывоза как раньше нету. Синий доллар, наоборот, весь утекает в РФ». (Белый доллар — купюры старого образца, синий доллар — нового. — Прим. ред.)

• «Это касается купюр старого образца. Реально рассматривают чуть ли не под микроскопом. Новые даже не проверяли».

• «Сдавала на днях тоже, у меня на одной купюре был синий штампик, а вторая была в светло-серых пятнах, взяли даже без вопросов».

• «У меня тоже не взяли в „Беларусбанке“. Сдала в другом. Взяли».

• «В „Белгазпромбанке“ покупаю евро, кассир спрашивает, что вам за границу ехать или в РБ. Говорю, что за границу, а она такая: „Тогда хорошо“. И выдает деньги. Я спросила, в чем дело, а она говорит, что в „Беларусбанке“ не примут на обмен».

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