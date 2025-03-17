Белорусы сообщили о проблемах с валютой

Белорусы сообщили о проблемах с валютой6
- 17.03.2025, 11:45
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Банки Беларуси завалены купюрами старого образца из РФ.
В «Беларусбанке» женщине не обменяли крупную сумму долларов на рубли. О своем опыте и о том, как решила проблему, она рассказала в TikTok, пишет «Зеркало».
В «Беларусбанке» отказались обменять 6700 долларов, рассказала пользовательница TikTok. На каком основании их не приняли, она не знает. Лишь добавила, что «не понравилось, не прошло». Тогда женщина отнесла деньги в другой банк в комментариях она уточнила, что это был «БНБ-Банк». Там кассир, проверив купюры под ультрафиолетом, сказала, что они все «чистые».
В комментариях женщина уточнила, что она из России, «приехала в Беларусь, а тут продажа движимого и недвижимого имущества в долларах».
@lyutaya_anna Беларусь Банк отказался принять 6700 $ ...причина - им не понравились купюры. В другом банке Проверили- купюры чистые. Для чего людям вот это наказание? Почему в РБ любят продавать за $...чтоб потом иметь этот геморрой 😶🫣 #беларусь #рб #валюта ♬ оригинальный звук - Анна
Под видео люди рассказали о своем опыте обмена валюты на рубли и что они об этом думают:
• «У меня в „Беларусбанке“ забраковали 4500 долларов, в „МТБанке“ приняли 4300».
• «Сняла в „Беларусбанке“, отнесла в другой, 6 бумажек не принимают. Возвращаюсь опять в „Беларусбанк“. Они не берут обратно: „А может, вы дома поменяли“. Я кричала на весь банк, положили на карточку потом».
• «И у меня не приняли 2 сотки. С оговоркой, [что] они платежеспособны».
• «Все четко приняли, евро приняли без проблем».
• «Наблюдала такую картину недавно: купили валюту в „Беларусбанке“, назад, когда нужно было сдать — не приняли, значит, они продают некачественную валюту».
• «А все просто. Банки Беларуси завалены белым долларом из РФ, девать его некуда, вывоза как раньше нету. Синий доллар, наоборот, весь утекает в РФ». (Белый доллар — купюры старого образца, синий доллар — нового. — Прим. ред.)
• «Это касается купюр старого образца. Реально рассматривают чуть ли не под микроскопом. Новые даже не проверяли».
• «Сдавала на днях тоже, у меня на одной купюре был синий штампик, а вторая была в светло-серых пятнах, взяли даже без вопросов».
• «У меня тоже не взяли в „Беларусбанке“. Сдала в другом. Взяли».
• «В „Белгазпромбанке“ покупаю евро, кассир спрашивает, что вам за границу ехать или в РБ. Говорю, что за границу, а она такая: „Тогда хорошо“. И выдает деньги. Я спросила, в чем дело, а она говорит, что в „Беларусбанке“ не примут на обмен».