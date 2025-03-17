Стало известно, почему Латвия закрывала границу с Беларусью 1 17.03.2025, 11:49

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Фотография с камеры наблюдения на пограничном переходе Григоровщина

Движение на единственном пункте пропуска могут ограничить.

Латвия на девять часов закрывала единственный пункт пропуска на границе с Беларусью «Патерниеки» («Григоровщина» c белорусской стороны). Это произошло вчера, 16 марта.

Пункт пропуска был закрыт, чтобы предотвратить возможное незаконное пересечение границы. Латвийская госпогранохрана обратится к правительству с просьбой временно частично закрыть пункт, разрешив въезд только автомобилям, заявил в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс.

По словам Пуятса, КПП закрыли, потому что увидели приближающуюся толпу людей, похожих на иностранцев, которые хотели незаконно пересечь границу. Кроме того, на границу прибыли четыре нелегала. В ходе разговора с ними стало ясно, что поток может быть еще больше. Чтобы предотвратить возможную эскалацию событий, пункт пропуска закрыли. Около полуночи в воскресенье пограничный пункт возобновил работу. Предполагаемые нарушители уехали.

Начальник Госпогранохраны признал, что пункт пропуска может быть закрыт полностью, но в настоящее время возможно его частичное закрытие.

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