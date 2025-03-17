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На одном из минских пляжей появятся подиумы

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  • 17.03.2025, 11:55
На одном из минских пляжей появятся подиумы

Зоны отдыха уже готовят к предстоящему сезону.

Зоны отдыха на берегах столичных водохранилищ уже готовят к предстоящему сезону. Традиционно их доукомлектуют мебелью и разнообразным оборудованием.

Как рассказала «Смартпресс» начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД Минского лесопаркового хозяйства Марина Макарова, одной из новинок сезона станут подиумы для загара. Это деревянные конструкции, возвышающиеся над берегом. Предусмотрены две небольшие площадки 3х3 метра и одна большая, состоящая из трех разноуровневых модулей. Ее суммарные габариты 18х11 метров.

Загорать по-новому смогут посетители пляжа №1 Заславского водохранилища. Этой зоне отдыха в последнее время уделяют особое внимание. После того, как она пострадала после урагана, повалившего множество деревьев, активное благоустройство не прекращается. На пляже уже имеются полсотни лежаков, детский игровой комплекс, фотозона, спортивные площадки и другое оборудование. Подиум для загара – еще одно оригинальное решение по наполнению зоны отдыха.

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