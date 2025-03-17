Путин сделал свою ставку 2 Николай Белесков

17.03.2025, 12:04

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Потеря Украины — худший кошмар бывшего офицера КГБ.

На предложение Трампа о прекращении огня Путин ответил уклончиво — поддержав эту идею в принципе, в то же время перечислив ряд дополнительных требований, делающих любой значительный прогресс маловероятным. Украинские власти надеются, что нежелание Путина поддержать инициативу США о прекращении огня поможет убедить их американских коллег в том, что кремлевский диктатор действительно не заинтересован в окончании войны.

Многие в Украине были обеспокоены недавними предположениями США о том, что Россия готова к серьезным мирным переговорам, и указали на неизменно жесткую переговорную позицию Кремля как на доказательство решимости Путина продолжать борьбу. Утверждается, что нынешняя дискуссия о возможных компромиссах и территориальных уступок отражает фундаментально ошибочное понимание максималистских мотивов вторжения России.

Украинцы считают, что у них гораздо более реалистичное представление об истинных намерениях России. Они убеждены, что Путин никогда не удовлетворится ограниченными территориальными достижениями, поскольку на самом деле он воюет не за землю, а против самого существования отдельного украинского государства и нации. Эта ужасная цель подрывает всю концепцию компромиссного мира. Проще говоря, между российским геноцидом и украинским национальным выживанием никакой компромисс невозможен.

Белый дом Трампа не первый, кто неправильно оценил масштабы имперских амбиций Путина в Украине. Предыдущая администрация Байдена неоднократно провозглашала вторжение России в Украину «стратегическим провалом», одновременно указывая на чрезвычайно высокую цену, которую заплатил Кремль в виде военных потерь и экономических убытков. Эта практическая оценка вторжения предполагает, что Путин руководствуется и сдерживается той же логикой, что и его западные современники. Однако на самом деле логика у него другая.

В то время как демократические лидеры озабочены своими рейтингами и экономическими показателями, Путин устранил практически все возможные источники внутренней оппозиции и сосредоточился на своей миссии в российской истории. С первых лет своего правления он не скрывал, что рассматривает распад СССР как трагедию, а мироустройство после Холодной войны — как несправедливость. Принципиальным является то, что Украина стала олицетворением обеих этих претензий. Путин твердо убежден, что не уничтожив сначала украинскую независимость, он не может надеяться выполнить свою историческую миссию — исправить трагедию 1991 года и возродить Российскую империю.

Одержимость Путина Украиной стала все более очевидной в течение последних двух десятилетий, поскольку его кампания по подчинению страны переросла из политического в военное вмешательство. В 2004 году его попытки сфальсифицировать президентские выборы в Украине и поставить лояльного Кремлю кандидата получили катастрофический результат и помогли разжечь Оранжевую революцию. Через десять лет он ответил на очередную украинскую продемократическую революцию захватом Крыма и вторжением на восток Украины.

В годы после начала военной агрессии России постепенно становилось все более очевидным, что ограниченное вторжение 2014 года не принесло желаемого результата. Напротив, нападение России лишь укрепило приверженность Украины повернуть на Запад и стремиться к евроатлантическому будущему. Вместо того чтобы признать контрпродуктивные последствия своей военной кампании, Путин решил еще больше повысить ставки, начав крупнейшее вторжение в Европе со времен Второй мировой войны.

За последние три года Путин все откровеннее заявляет о своем намерении полностью стереть Украину с лица земли. Он объявил оккупированные украинские регионы «навсегда российскими» и сравнил свое вторжение с имперскими завоеваниями российского правителя Петра І в восемнадцатом веке. Злобная антиукраинская риторика стала настолько привычной для российских государственных СМИ, что представители ООН считают ее «подстрекательством к геноциду». Между тем на подконтрольных Кремлю территориях Украины Россия систематически подавляет все следы украинской государственности и национальной идентичности.

Несмотря на ужас и травму российского вторжения, украинцы пока отказываются отступать. Это неповиновение является личным унижением для Путина. Оно напрямую подрывает его тщательно сконструированный образ сильного лидера и выставляет на посмешище его настаивание на том, что русские и украинцы являются «одним народом». Вместо того чтобы обеспечить себе место среди самых известных правителей в российской истории, Путин рискует остаться в памяти как человек, потерявший Украину.

Потеря Украины — худший кошмар Путина. С тех пор как он — молодой офицер КГБ в Восточной Германии стал свидетелем краха советской власти, его преследуют видения народных движений, свергающих империи. Это объясняет его все более жесткую оппозицию к крепкой и часто неуправляемой демократической культуре, которая укоренилась в постсоветской Украине. Начиная с Оранжевой революции 2004 года, он рассматривает консолидацию украинской демократии как экзистенциальную угрозу его собственному авторитарному режиму и потенциальный катализатор следующего этапа отхода России от имперскости.

Путин знает, что вторжение в Украину определит все его правление и решит дальнейшую судьбу Российской Федерации. Он то и может готов обсудить стратегическую паузу в военных действиях, если условия прекращения огня будут выгодными для Москвы, однако никогда не смирится с существованием отдельного и действительно независимого украинского государства на границе с Россией. Это не означает, что нынешние мирные усилия под руководством США абсолютно бесполезны, но жизненно важно признать, что замораживание конфликта вдоль нынешней линии фронта будет недостаточным для прекращения войны.

На протяжении десятилетий западные лидеры совершали ошибку, глядя на Путина через призму собственного политического прагматизма, недооценивая при этом важность его ревизионистской имперской идеологии. После трех лет тотальной войны в сердце Европы больше нет оправдания такому выдаванию желаемого за действительное. Путин сделал ставку на уничтожение Украины и уверен, что история его рассудит. Если его не остановит превосходящая сила коллективного Запада, он будет продолжать вести войну против Украины, пока не достигнет своей ужасной цели.

Николай Белесков, New Voice

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