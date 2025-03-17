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С 18 марта в Минске начнут ограничивать движение

  • 17.03.2025, 12:06
С 18 марта в Минске начнут ограничивать движение

Из-за репетиции военного парада.

С 18 марта в Минске стартуют тренировки механизированной колонны, которая примет участие в военном параде 9 мая. В связи с этим в городе в течение пяти недель будут вводить ограничения на движение транспорта, сообщает телеграм-канал Министерства обороны.

Тренировки запланированы на аэродроме Липки.

В итоге утренние ограничения будут действовать с 4:50 до момента перемещения техники, что займет примерно час. Техника будет двигаться по следующему маршруту: ул. Основателей — Стариновская — Ф. Скорины — внешнее кольцо МКАД — поворот к ЖК «Зеленая гавань» — автомобильная дорога к аэродрому Липки.

Вечером ограничения начнут действовать с 19:50 и также продлятся около часа. В это время техника будет возвращаться по маршруту: аэродром Липки — внешнее кольцо МКАД — ул. Ф. Скорины — Стариновская — Основателей.

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