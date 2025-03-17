Украина назвала «красные линии» на будущих мирных переговорах 17.03.2025, 12:21

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Глава МИД страны заявил, что их три.

На любых будущих мирных переговорах для Украины останутся неизменными три принципиальных вопроса, которые являются «красными линиями» и не подлежат обсуждению. Такое заявление в интервью «РБК-Украина» сделал министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

«Я не люблю это определение. Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий. Второе, ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Или это Европейский союз, или это НАТО», — пояснил он.

По словам Сибиги, третьим вопросом, который не будет обсуждаться, являются ограничения обороноспособности и возможностей армии, на которые Украина не согласится. Министр пояснил, что об этих фундаментальных вещах знают все партнеры Украины.

«Россия должна быть привлечена к ответственности. Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей «формуле мира», они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене. Фундаментальные вещи, принципиальные для нас, — это «ничего об Украине без Украины», «ничего о Европе без Европы». И мы здесь тоже имеем поддержку», — подытожил Сибига.

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