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Украина назвала «красные линии» на будущих мирных переговорах

  • 17.03.2025, 12:21
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Украина назвала «красные линии» на будущих мирных переговорах

Глава МИД страны заявил, что их три.

На любых будущих мирных переговорах для Украины останутся неизменными три принципиальных вопроса, которые являются «красными линиями» и не подлежат обсуждению. Такое заявление в интервью «РБК-Украина» сделал министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

«Я не люблю это определение. Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий. Второе, ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Или это Европейский союз, или это НАТО», — пояснил он.

По словам Сибиги, третьим вопросом, который не будет обсуждаться, являются ограничения обороноспособности и возможностей армии, на которые Украина не согласится. Министр пояснил, что об этих фундаментальных вещах знают все партнеры Украины.

«Россия должна быть привлечена к ответственности. Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей «формуле мира», они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене. Фундаментальные вещи, принципиальные для нас, — это «ничего об Украине без Украины», «ничего о Европе без Европы». И мы здесь тоже имеем поддержку», — подытожил Сибига.

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