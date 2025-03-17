«А в итоге картошка пропала» 6 17.03.2025, 12:41

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Владимир Ковалкин

фото: Petitions.by

Как Беларусь стала страной ручного регулирования цен.

Экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин рассказал о том, как министерство антимонопольного регулирования создало монополию.

— В Беларуси очевидны накопленные дисбалансы спроса и предложения, — подчеркнул Владимир Ковалкин на «Обычном утре». — Проще говоря, где-то не хватает более дешевых товаров, а где-то, наоборот, в избытке некачественные и дорогие.

Эти вопросы очень легко решает свободный рынок — цена падает либо растет, таким образом балансируется спрос и предложение. Но Беларусь — страна ручного регулирования цен.

Чиновники считают, что своими руками установили справедливые цены, как хотел Лукашенко. Отсюда и пошли дисбалансы, и мы стали наблюдать странные вещи.

Например, в Беларуси, известной во всем мире как страна любителей картошки, картошка взяла и пропала. Или пропал экспорт.

Почему? Если цену на какой-то товар жестко регулируют внутри страны, логично, что этот товар начнет активно продаваться на экспорт и внутри исчезнет. Потому что зачем продавать на внутренний рынок по низкой цене, если можно продать на внешний по хорошей?

В результате с полок исчезают белорусские товары и появляются импортные, и оказывается, что нужно снова применять какие-то ручные меры, чтобы вернуть на полки белорусское.

Это закономерный результат ручного регулирования рыночных механизмов.

Обратите внимания, МАРТ, что расшифровывается как министерство антимонопольного регулирования, должно избегать ситуации, когда создается монополия. Когда у вас три-четыре поставщика одного товара, они между собою конкурируют и сбивают цену. Но если у вас один поставщик либо регулируемая цена, очевидно, что появится дисбаланс.

Эксперт считает, что проблему падения спроса на отечественные товары с применением административного ресурса не решить. Более того, он уверен: если продолжительное время государство будет нарушать рыночные механизмы, это приведет к глобальным последствиям для всей страны.

— Понятно, что МАРТ должен заняться своими прямыми обязанностями, а именно не регулировать цены, а создавать конкурентные рынки, которые сами отрегулируют цены.

Также нужно заниматься либерализацией рынка, например, прекратить назначать своих директоров в коммерческие предприятия, заниматься защитой прав собственности, сделать суды независимыми — в общем, нужно создавать все те институты, которые 30 лет разрушались.

У Лукашенко и его команды есть очень ошибочное мнение о том, что рынок несправедлив, а они справедливые, потому что могут собственноручно все порешать.

Результат мы все видим: у наших соседей — в Польше и Литве — зарплаты в три раза выше, чем в Беларуси. То есть когда применяются рыночные методы установления цен и развития экономики, экономика растет в три раза быстрее.

Вот вам и справедливые цены и справедливая экономика. К сожалению, справедливость заканчивается в бедности. А именно все эти административные меры приводят в целом к бедности народа и богатству отдельных приближенных к власти людей.

И теперь все идет к тому, что уже не только на государственные, но и на частные предприятия власть пытается повесить социальную сферу и благоустройство городов.

Это говорит о том, что в бюджете нет денег, что экономика не способна генерировать достаточное количество доходов для бюджета — поэтому начнем «раскулачивать буржуйчиков и жирных котов».

Мы достаточно близки к ситуации, когда настоящий частный бизнес, который строится с нуля, вообще перестанет существовать в Беларуси. Останется только такой, который является филиалом государственного или чиновничьего.

Допустим, есть госпредприятие, а вокруг него частные конторки, которые монетизируют отношения с директором, чиновниками и силовиками, которые все контролируют. То есть формально это частный бизнес, но фактически — это коррупционные патронно-клиентские отношения.

И такое положение дел убивает перспективу, талантливые люди понимают, что в стране все, что они заработали, все, что создали, отнимут. А если не отнимут, то заставят помимо налогов отдать и всю заработанную прибыль на социальные нужды неэффективного государства.

Поэтому амбициозные, с предпринимательской жилкой люди, готовые зарабатывать, будут покидать Беларусь. А они настолько же важны для государства, как, например, опытные врачи.

Если совсем молодого специалиста, уехавшего за границу, еще можно заменить другим молодым специалистом, то высококвалифицированный врач уезжает со всеми своими знаниями.

То же самое и с предпринимателем, который сам построил свой бизнес, не используя отношения с государством и привилегии режима. С отъездом таких людей очень сильно теряет общество и страна в целом, — уверен Ковалкин.

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