В минском Красном костеле неожиданно объявили ремонт 3 17.03.2025, 12:55

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И это вызывает новые вопросы.

В Минске неожиданно объявили о начале ремонта Красного костела, который закрыт уже два с половиной года. Но эта внезапность вызывает дополнительные вопросы.

Об этом во время святой Мессы 16 марта сообщил настоятель прихода ксендз Франц Рудь, сообщает издание Katolik.life.

Новость выглядит странной, так как еще месяц назад заявлялось о доработке проектной документации. Сейчас же работы начинаются в срочном порядке: уже в понедельник приход должен вывезти все вещи из храма.

Различные источники дают противоречивую информацию о ремонте. Согласно «Минской спадчине», он включает замену инженерных сетей и отделочные работы. Уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак месяц назад говорил о «капитальном ремонте». При этом не было проведено тендера на поиск подрядчика, а в инвестиционной программе Минска нет финансирования ремонта костела. Это может свидетельствовать о том, что работы будут минимальными и проведены силами «Минской спадчины».

Прихожан беспокоит, что при заявлении о замене проводки и отделке требуется полное освобождение костела. Это вызывает вопросы, ведь масштабные ремонтные работы на самом деле могут не потребоваться. Они боятся, что после ремонта приход могут выселить или выставить ему дополнительные финансовые требования.

Напомним, что на сегодня «Минская спадчина» насчитала приходу долгов в 148 тысяч рублей.

Минские власти закрыли Красный костел после того, как в нем якобы произошел пожар 26 сентября 2022 года. Многолетний настоятель прихода при Красном костеле ксендз Владислав Завальнюк был отправлен в отставку.

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